POL-FL: Beteiligte und Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Husum (ots)

Am Montagmorgen (06.11.23), gegen 07:20 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehres in der Matthias-Claudius-Straße in Husum zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer stürzte durch einen Zusammenstoß mit einem schwarzen Kleinwagen. Die weibliche Autofahrerin, eine ältere Dame, habe sich umgehend um den Verunfallten gekümmert und nach dem Gespräch den Unfallort verlassen. Erst im Nachhinein, nach Abklingen des Schocks, stellte der Verunfallte Verletzungen an den Händen und Beinen fest und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Verkehrsermittler des Polizeirevieres Husum bitten die unbekannte Autofahrerin und weitere Unfallzeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8330.

