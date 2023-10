Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Raub am ZOB, Zeugen gesucht!

Flensburg (ots)

Am späten Donnerstagabend (26. Oktober 2023) gegen 22.30 Uhr kam es am ZOB in Flensburg zu einer Raubtat.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei 17-Jährige, die am ZOB auf ihren Bus warteten, von einer 3-köpfigen Personengruppe angesprochen und unter anderem nach Bargeld gefragt. Als dieses nicht herausgegeben wurde, bediente sich einer der Täter an der Tasche eines Geschädigten und drohte mit einem Messer, sodass am Ende ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendet wurde.

Vermutlich wurden auch andere Personen angesprochen. Wer hatte Kontakt zu den Personen, kann Angaben zum Sachverhalt machen oder die Personen beschreiben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter 0461-484 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell