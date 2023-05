FW-SE: Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, dem 12.05.2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg um 16:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "FEU G" (Feuer, größer als Standard) in den Ortsteil Götzberg alarmiert. Dort ist es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Schadenfeuer in einer halboffenen Halle gekommen, in der Stroh und Fahrzeuge gelagert wurden.

Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte, war eine starke Rauchsäule sichtbar, so dass das Einsatzstichwort umgehend auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht und somit die komplette Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg alarmiert wurde.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand die ca. 400 m2 große Halle bereits im Vollbrand. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Eigentümer einen Großteil der Fahrzeuge bereits eigenständig aus der brennenden Halle holen.

Die sofort eingeleitete Brandbekämpfung fand anfänglich über vier handgeführte Strahlrohre sowie einem Monitor statt. In der Spitze waren fünf Trupps, teilweise unter umluftunabhängigem Atemschutz im Einsatz.

Um die Wasserversorgung zur Brandbekämpfung sicherzustellen, konnte ein in unmittelbarer Nähe gelegener Teich mittels zwei Tragkraftspritzen genutzt werden, um ausreichend Wasser an die Einsatzstelle zu bekomme. Jedoch war aufgrund der Infrastruktur im Ortsteil Götzberg auch eine Wasserförderung über längere Wegstrecke notwendig, um an das öffentliche Wassernetz zu gelangen. Der Wasserversorger musste hierfür kurzfristig den Wasserdruck erhöhen.

Im weiteren Einsatzverlauf um 16:58 Uhr wurde das Technische Hilfswerk, Ortsverband Kaltenkirchen mit einem Teleskoplader an die Einsatzstelle alarmiert, um die in der Halle in Brand geratenen Strohballen auseinander zu ziehen, um gezielt weitere Glutnester ablöschen zu können.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die in weiten Teilen in das Gemeindegebiet Henstedt-Ulzburg zog, wurde vorsorglich eine Bevölkerungswarnung über Warn-Apps wie Nina und Katwarn an die Bevölkerung weitergegeben, mit der Aufforderung - Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Eine leicht verletzte Person kam vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Einsatz war gegen 20:35 Uhr beendet, die Ortswehr Götzberg verblieb noch an der Einsatzstelle und konnte diese um 22:25 Uhr nach weiteren Nachlöscharbeiten verlassen.

Die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg war mit 75 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

Zur Schadensursache und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Technisches Hilfswerk, Ortsverband Kaltenkirchen Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein: zwei Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell