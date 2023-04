Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer in einem Müllpresscontainer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaltenkirchen (ots)

Am späten Freitagabend, dem 21.04.2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen um 20:31 Uhr durch die Kooperative Regionalleitstelle West mit dem Stichwort FEU (Feuer, Standard) in ein größeres Gewerbeobjekt in die Maybachstr. alarmiert. Mitarbeiter des Betriebes haben eine stärkere Rauchentwicklung im Inneren des Gebäudes wahrgenommen. Kurz darauf wurde aufgrund der Größe des Objektes und der gemeldeten Lage das Stichwort auf FEU G (Feuer, größer Standard) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr aus Kisdorf zur unterstützenden Löschhilfe mit weiteren Atemschutzgeräteträgern ebenfalls alarmiert.

Bei der Erkundung bestätigte sich die Einsatzmeldung. Zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz erkundeten mit einem handgeführten Strahlrohr die stark verrauchte Halle und konnten ein Schadenbild an einem, an das Gebäude angeschlossenen Müllpresscontainer feststellen. Einsatzleiter Claas-Hendrik Heß lies umgehend zwei Einsatzabschnitte bilden.

In einem Abschnitt wurde die Brandbekämpfung durchgeführt und in dem zweiten die Belüftung des Objektes, um dieses von den Rauchgasen zu befreien. Die am Gebäude angeschlossenen Müllpresse wurde mittels Seilwinde eines Löschfahrzeuges vom Gebäude gezogen, so dass anschließende Löschmaßnahmen erfolgen konnten.

Um 21:15 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden und umfangreiche Nachlöscharbeiten begannen.

Im späteren Einsatzverlauf wurde die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt mit einem Wechselladerfahrzeug nachalarmiert, um den Container anzuheben. Das Technische Hilfswerk Kaltenkirchen unterstützte mit einem Teleskopladerfahrzeug bei der Entleerung des gepressten Müllgutes.

Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte haben alle Mitarbeiter das Objekt verlassen und sich am Sammelpunkt aufgehalten.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte (Gesamt ca.80):

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen

Freiwillige Feuerwehr Kisdorf Freiwillige Feuerwehr Norderstedt Technisches Hilfswerk Kaltenkirchen Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit zwei Pressesprechern Rettungsdienst Kooperation aus Schleswig-Holstein mit zwei Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell