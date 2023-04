Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer in einem Bürogebäude in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (ots)

Am Abend des 14. April 2023 kam es gegen 19:59 Uhr in Kaltenkirchen in der Kieler Straße in einem mehrgeschossigen, gewerblich genutzten Objekt, zu einem gemeldeten Wohnungsbrand.

Bei Eintreffen des Zugführers der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen, Jan Reiser, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss.

Aufgrund der Lageentwicklung, wurde das Einsatzstichwort erhöht auf "Feuer, größer als Standard" und somit die Freiwillige Feuerwehr Kisdorf als Löschhilfe zur Einsatzstelle nachalarmiert, um zusätzliche Atemschutzgeräteträger vorzuhalten.

Wie sich schnell im Einsatzverlauf herausstellte, wird das Gebäude rein gewerblich genutzt. Personen befanden sich nicht mehr in diesem.

Der Brandherd in einem Büro, konnte von mehreren Atemschutztrupps unter umluftunabhängigem Atemschutz gegen 20:39 Uhr gelöscht werden. Hier brannte ein eingebauter Kühlschrank.

Eine Kontrolle der Zwischendecke ergab keine weiteren Glutnester, so dass gegen 21:45 Uhr die Kräfte der Feuerwehr Kisdorf die Einsatzstelle verlassen konnten. Auch die Feuerwehr Kaltenkirchen konnte nach der Nachkontrolle und Belüftung der Räume wieder einrücken. Der Büroraum wurde durch das Feuer und die Rauchgase komplett beschädigt.

Insgesamt waren ca. 75 Kräfte im Einsatz.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Freiwillige Feuerwehr Kisdorf Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH: zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug Polizei Segeberg und Pinneberg Bürgermeister Kaltenkirchen

