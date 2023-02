Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230207.2 Kiel/Preetz: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Kiel/Preetz (ots)

In der Zeit von Samstag, 28.01.2023, bis Montag, 30.01.2023, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße 117 ein. Dabei entwendeten sie einen Möbeltresor, der noch am Montag, 30.01.2023, gegen 15:00 Uhr, von einer Spaziergängerin am Postsee in Preetz aufgefunden wurde. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Montag, 30.01.2023, gegen 08:20 Uhr, stellte eine nahe Verwandte der Wohnungsmieterin, die sich aufgrund deren Abwesenheit um die Wohnung gekümmert hatte, fest, dass Unbekannte die Wohnungstür der Mietwohnung in der Feldstraße 117 aufgebrochen hatten. Letztmalig hatte sie die Wohnung am Samstag, 28.01.2023, gegen 09:00 Uhr verlassen. Sie rief daraufhin umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass die Wohnungseingangstür mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs aufgebrochen und die komplette Wohnung durchsucht worden war.

Den bei dem Aufbruch entwendeten Möbeltresor fand eine Spaziergängerin noch am Montag am Postsee in Preetz, ca. 35 m von der Pohnsdorfer Straße, in der Nähe einer Sitzbank. Der Tresor war aufgebrochen und Schmuck in einem noch unbekannten Wert entwendet worden.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Einbruch in Kiel oder das Ablegen des Tresors in Preetz beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegengenommen.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell