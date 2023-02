Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230206.2 Kiel: Polizeibeamte bei Einsätzen bedroht

Kiel (ots)

Am Wochenende kam es in Kiel zu zwei Polizeieinsätzen, bei denen die eingesetzten Kräfte mit Messern bedroht wurden. Verletzt wurde niemand.

Samstagabend waren Beamtinnen und Beamte des 1. Reviers gegen 20:20 Uhr wegen einer versuchten Raubtat, die sich letztlich als vorgetäuscht entpuppte, in der Annenstraße eingesetzt. Beim Verlassen der Wohnung des 57-Jährigen hielt dieser plötzlich ein Messer in der Hand. Die Polizisten überwältigen den alkoholisierten Mann, brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung sowie des Vortäuschens einer Straftat ein.

Ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung kommt auf eine 45-Jährige zu, die Sonntagmorgen eingesetzte Polizisten des 3. Reviers mit einem Messer bedrohte. Die Polizei suchte die Frau zunächst gegen 06:25 Uhr wegen eines anderen Anlasses in der Lüdemannstraße auf. Bereits beim Eintreffen hielt sie einen Baseballschläger in der Hand, den sie auf Ansprache fallen ließ. In der Wohnung holte die Frau während der Sachverhaltsklärung plötzlich ein Messer hervor und bedrohte die eingesetzten Polizisten. Auch sie konnte überwältigt werden, ohne dass es zu Verletzungen kam. Nach ärztlicher Begutachtung kam sie in eine Fachklinik.

Matthias Arends

