Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Erneut große Sachspende von Gefrierbeuteln der pelzGROUP an den Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag dieser Woche, übergab die pelzGROUP aus Wahlstedt dem Kreisfeuerwehrverband Segeberg eine Palette Gefrierbeutel für die Atemschutzwerkstatt der Kreisfeuerwehrzentrale.

Bereits zum dritten Mal hat die pelzGROUP, als Partner der Feuerwehr, ohne zu zögern eine volle Palette mit Gefrierbeuteln gespendet, um die Feuerwehren im Kreis Segeberg zu unterstützen.

Insgesamt wurden 720 Packungen à 35 Beutel, also 25.200 einzelne Beutel mit einem Füllinhalt von sechs Litern übergeben. Diese Beutel werden in der Kreisfeuerwehrzentrale benötigt, um in der dortigen Atemschutzwerkstatt nach der Reinigung und Aufbereitung von Atemschutzmasken und Lungenautomaten diese wieder einsatzbereit für die Feuerwehren im Kreis Segeberg zu machen und somit hygienisch, einzeln zu verpacken.

Die letzte Übergabe so einer Palette wurde vor knapp zwei Jahren arrangiert. Da der Bedarf nach dem regelmäßigen Verbrauch wieder groß war, konnte durch den technischen Mitarbeiter der Kreisfeuerwehrzentrale, Axel Pottkamp, erneut eine Anfrage an die pelzGROUP gestellt und somit bedarfsgerecht eine schnelle Übergabe vereinbart werden. Durch den Geschäftsführer der pelzGROUP Herrn Dr. Bastian, wurde diese am Dienstag auf deren Betriebsgelände an den Kreiswehrführer Jörg Nero und Axel Pottkamp dankend übergeben.

Zur Zeit befinden sich ca. 936 Atemschutzgeräte mit den entsprechenden Zubehörteilen, wie Atemschutzmasken und Lungenautomaten im Bestand des Kreises. Die Anzahl der Prüfungen im Jahr 2022 im Atemschutzbereich ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 12 % gestiegen. Ein großer Zeitansatz für den Bereich Atemschutz in der Kreisfeuerwehrzentrale, bildet die nötige umfangreiche Desinfektionsmaßnahme im Atemschutzbereich. Im Jahr 2022 wurden alleine dort 10493 Pressluftatmer, Atemschutzmasken und Lungenautomaten gewartet, geprüft und entsprechend wieder einzeln in Beutel verpackt.

