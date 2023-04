Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: 111. Jahreshaupt- und Delegiertenversammlung in Großenaspe

Großenaspe (ots)

Am Freitag, dem 31.3.2023 fand in der Rudi Allais Sporthalle in Großenaspe die 111. Jahreshaupt- und Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverband Segeberg statt.

Die Gemeinde Großenaspe hat sich bereit erklärt, für die größte Veranstaltung des Kreisfeuerwehrverbandes die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Der Einladung des Kreisfeuerwehrverbandes folgten neben zahlreichen Delegierten der 114 Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg auch Ehrenmitglieder, Vertreter*innen aus der Politik auf Landes- und Kreisebene sowie viele Bürgermeister*innen einzelner Kommunen sowie Gäste von Hilfsorganisationen und der Polizei.

Der Kreiswehrführer Jörg Nero eröffnete standesgemäß die Veranstaltung. Wie bereits im Jahr 2022 wurde, auf das Verlesen der einzelnen Jahresberichte verzichte, dieser kann auf der Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes unter dem Punkt "Jahresberichte" eingesehen werden. Stattdessen gab es die Zweitauflage vom "Talk am Schlauchturm". Hierzu stellten sich Jörg Nero, Claas Henrik Heß (Gemeindewehrführer Kaltenkirchen) sowie Sebastian Sahling (Kreisjugendfeuerwehrwart) den Fragen des Kreispressewartes Patrick Juschka.

Im Anschluss hierzu wurde ein kleiner Imbiss gereicht.

Wahlen standen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung, jedoch der notwendige Beschluss über eine neue Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes sowie der Kreisjugendfeuerwehr. Diese wurden von den Delegierten am Abend einstimmig abgestimmt.

Ein großer Tagesordnungspunkt sind die Verabschiedungen, Ehrungen und Beförderungen. Viele Kamerad*innen wurden an diesem Abend für ihr Engagement auf Kreisebene neben ihrer Tätigkeit in der eigenen Feuerwehr ausgezeichnet bzw. ernannt.

Die einzelnen Personalien entnehmen Sie bitte unserer Pressemappe.

Durch den Kreiswehrführer Jörg Nero wurde an diesem Abend eine langjährige Begleiterin der Feuerwehr und des Zivil- und Katastrophenschutzes verabschiedet: Die Vorsitzende des Ausschusses Ordnung, Verkehr und Gesundheit, Fr. Rosemarie Jahn. Sie verlässt die Politik, wird aber immer wieder gerne als Gast im Hause gesehen.

Ein großer Dank geht an die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe, die uns vor, während und nach der Veranstaltung tatkräftig unterstützt haben.

