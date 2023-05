Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erstmeldung: Brand einer Pizzeria in Stralsund

Bild-Infos

Download

Stralsund (ots)

Am Donnerstag, dem 04.05.2023 gegen 11:45 Uhr erreichten mehrere Anrufe die Polizei mit der Mitteilung eines Brandes eines Restaurantgebäudes in der Hans-Fallada-Straße in Stralsund.

Unmittelbar eintreffende Beamte des Polizeihauptrevieres bestätigten den Sachverhalt. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Gebäude um eine hiesige Pizzeria. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenso im Einsatz. Eine Person wurde augenscheinlich verletzt, sie kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins nahegelegene Krankenhaus. Sowohl die polizeilichen als auch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern gegenwärtig an. Der Bereich wurde aufgrund der Rauchentwicklung und Einsatzmaßnahmen weiträumig abgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell