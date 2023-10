Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis SL/ FL und Nordfriesland: Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen - diverse Fälle am vergangenen Wochenende

Kreis Schleswig-Flensburg und Nordfriesland (ots)

Am vergangenen Wochenende (27. - 29. Oktober 2023) stellte die Polizei in elf Fällen Fahrzeugführer fest, die ersten Ermittlungen zufolge unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Teilweise kam es zu Verkehrsunfällen.

Bereits am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Gottorfstraße in Schleswig einen 19-Jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Hamburger Umland fest, dessen Urintest Hinweise auf den Konsum von Amphetaminen lieferte. Gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung im Raum Viöl einen 46-jährigen Nordfriesen, der bei laufendem Motor in seinem Fahrzeug schlief. Ein durchgeführter Test auf Atemalkohol ergab 1,47 Promille. Wenig später, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Klanxbüller Straße in Niebüll zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Niebüller stürzte mit seinem Fahrrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu - ein auch hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille.

In der Nacht zu Samstag gegen 22.30 Uhr wurde in der Holtenauer Straße in Kappeln ein PKW kontrolliert. Der Fahrer, ein 20jähriger Mann aus Kappeln, stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von THC. Nach Mitternacht ereigneten sich drei weitere Fälle in Flensburg. Um etwa 01.30 Uhr ergab die Verkehrskontrolle eines 40jährigen Flensburgers in der Heinrichstraße einen weiteren Hinweis auf Fahren unter Alkoholeinfluss - der Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. In der Marienallee kontrollierte eine Streifenbesatzung der Flensburger Polizei gegen 05.00 Uhr eine 50jährige Autofahrerin aus dem Kreis Plön. Ersten Erkenntnissen zufolge stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Um circa 06.15 Uhr stürzte ein 27-Jähriger aus Flensburg mit seinem Fahrrad in der Neustadt. In diesem Fall wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille festgestellt.

Auch in Süderende auf Föhr gab es einen Fall von Alkohol am Steuer. Ein 40-Jähriger führte sein Fahrzeug ersten Erkenntnissen zufolge infolge Alkoholkonsums in den Straßengraben und konnte dort im Fahrzeug sitzend von der örtlichen Polizei angetroffen werden.

Drei weitere Vorfälle trugen sich in Flensburg zu. In der Nacht zu Sonntag gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Flensburger Streife einen 49-jährigen Flensburger in seinem Pkw auf der Bundesstraße 199 - es wurden 0,65 Promille in seiner Atemluft gemessen. Um circa 4 Uhr ergab die Kontrolle eines 37-jährigen Autofahrers aus Flensburg auf dem Hafendamm eine Atemalkoholkonzentration von 1,21 Promille. Am Vormittag kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Verkehrsunfall im Bereich Nordstraße/ Osterallee, bei dem ein 38-jähriger Autofahrer aus Flensburg verunfallte und vom Unfallort flüchtete. Ein Atemalkoholtest ergab in diesem Fall 0,86 Promille. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahrer müssen sich nun wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln verantworten und mussten ihren Führerschein zum Teil direkt abgeben. Die Polizei appelliert: Bleiben Sie verantwortungsvoll! Lassen Sie das Fahrzeug lieber einmal mehr stehen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen! Auch das Fahrrad bleibt oft besser stehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell