Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Goldelund (ots)

Bereits am Freitagvormittag (27.10.23), gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Westerstraße in Goldelund zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Nach Zeugenangaben trafen sich die Außenspiegel der entgegenkommenden Unfallbeteiligten in einem Kurvenbereich. Einer der Fahrer setzte die Fahrt nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten fort. Es soll sich hierbei um einen Transporter, ähnlich eines Mercedes Sprinter, gehandelt haben. Die Farbe des Fahrzeuges konnte nicht genannt werden.

Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernommen und bittet den unbekannten Fahrer / Fahrerin und weitere Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 04671-4044900 oder per E-Mail unter bredstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell