POL-MA: Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ein Tatverdächtiger wegen Verdachts des schweren Raubes u.a. in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat 9.3 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim führen seit Ende August 2023 intensive Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Tatverdächtigen aus Mannheim wegen schweren Raubes.

Dieser soll zunächst an zwei verschiedenen Werktagen, einmal Ende August und einmal Anfang September, in einer Tankstelle in Schwetzingen Waren entwendet haben.

Bei einem dritten Besuch der Tankstelle am 21.09.2023 soll der Tatverdächtige eine Angestellte der Tankstelle zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse aufgefordert haben. Nachdem die Angestellte die Kasse geöffnet hatte, nahm der Tatverdächtige einen niedrigen Bargeldbetrag an sich und flüchtete, nachdem er zuvor noch Waren aus einem Regal entnommen hatte. Bei einem weiteren Besuch nur sechs Tage später soll der Tatverdächtige abermals einen niedrigen Bargeldbetrag erbeutet haben. Die Angestellte der Tankstelle wurde während der Raubstraftaten nicht körperlich verletzt, erlitt jedoch einen Schock. Bei beiden Taten soll der Tatverdächtige ein Messer mit sich geführt haben.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen wohnsitzlosen 35-jähringen türkischen Staatsangehörigen erlangt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl beantragt, der vom Amtsgericht Mannheim erlassen wurde.

Am 05.10.23 fiel der 35-Jährige in Frankfurt in einem Zug wegen einer Leistungserschleichung auf. Bei der Überprüfung der Personalien wurde der bestehende Haftbefehl festgestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Am 06.10.23 wurde er dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankfurt vorgeführt. Dieser setzte den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde hiernach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

