Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff auf Rettungskräfte - Ermittlungen gegen 63-Jährigen

Gera (ots)

Bad Köstritz: Aufgrund gemeldeter Hilferufe aus einer Wohnung in der Heinrich-Schütz-Straße in kamen gestern Abend (13.12.2023), gegen 17:40 Uhr Rettungskräfte, Feuerwehr und in der Folge Polizeibeamte zum Einsatz. Im Glauben, der Wohnungsinhaber benötigt dringend Hilfe, begaben sich die Rettungskräfte in die Wohnung. Der 63-Jährige schien sich jedoch im Ausnahmezustand befunden zu haben und bedrohte die Einsatzkräfte. Zudem versuche der diese körperlich anzugreifen. Als er schließlich Gegenstände in Richtung der Sanitäter bzw. Feuerwehrkräfte werfen wollte, wurde er zu Boden gebracht. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten beruhigte er sich nicht und verhielt sich weiterhin aggressiv. Erst ein ganzes Stück später beruhigte sich der Mann wieder, so dass er in seiner Wohnung belassen werden konnte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren erwartet ihn jedoch dennoch. (KR)

