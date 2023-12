Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Ergänzung zur Meldung vom 02.12.23, 09:36 Uhr Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Straelen (ots)

Am 02.03.23 gegen 03:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Riether Straße in Straelen. Ergänzend zur bereits veröffentlichen Pressemitteilung in der Sache bittet die Polizei, dass sich Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen die sonstige Angaben zur möglichen Unfallursache machen können, mit der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 in Verbindung setzen.

