Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Porsche-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Donnerstagabend (28.09.2023) im Bereich des Sparrhärmlingwegs vor einer Polizeistreife geflüchtet. Der Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Porsche in den Weinbergen unterwegs und fuhr den Sparrhärmlingweg in Fahrtrichtung Hahnemannstraße entlang, als ihm Polizeibeamte der Motorradstaffel entgegenfuhren und ihn kontrollieren wollten. Daraufhin legte der Porsche-Fahrer den Rückwärtsgang ein, wendete das Auto und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Birkenäcker davon. Während seiner Flucht soll der Porsche-Fahrer mindestens zwei Fußgänger gefährdet haben. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen blonden Haaren. Er war mit einem grauen Porsche, der mit blauen Streifen versehen war, unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge waren an dem Porsche gestohlene Kennzeichen angebracht. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

