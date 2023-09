POL-S: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch (28.09.2023) ein Brand in einer Schule an der Wurmlinger Straße ausgebrochen. Eine 32-jährige Lehrkraft meldete gegen 17.10 Uhr über den Notruf den Brand in einer Küche. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. ...

