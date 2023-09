POL-S: Tatverdächtige wiedererkannt und vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (27.09.2023) einer 16-Jährigen in der S-Bahn der Linie S2 eine Stofftasche geraubt. Die 16-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr mit der S2 in Richtung Filderstadt als sie der Unbekannte zunächst versuchte in ein Gespräch zu verwickeln. Als sie sich in der S-Bahn entfernte, folgte ihr der Mann, stieß sie an der Haltestelle Nürnberger Straße ...

