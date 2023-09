Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (26.09.2023) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen dreier Wohnungen in Stuttgart fanden die Beamten unter anderem geringe Mengen LSD und Marihuana sowie mehrere Hundert Gramm Amphetamin und rund 11.000 Euro Bargeld. Außerdem beschlagnahmten sie mehrere Waffen, darunter auch diverse Schusswaffen. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwoch (27.09.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

