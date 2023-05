Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Schleusingen (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 10.05.2023 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich zweier angemeldeter Versammlungen in Schleusingen durch. Die erste Versammlung, welche durch eine Privatperson angemeldet wurde, begann 18:30 Uhr mit einer Standkundgebung auf dem Markt in Schleusingen. Gegen 19:00 Uhr setzten sich die ca. 520 Teilnehmer über die Bertholdstraße in Form eines Aufzuges in Bewegung. Die Abschlusskundgebung auf dem Markt endete gegen 20:00 Uhr. Nachdem die Versammlung auf dem Markt für beendet erklärt wurde, musste ein Redner vom Versammlungsleiter mehrfach aufgefordert werden, seine Rede, die rechtspopulistische Inhalte hatte, einzustellen. Dieser propagierte jedoch weiter und in diesem Zusammenhang entwickelte sich eine körperliche Streitigkeit zwischen den beiden, in welche die Polizei eingreifen musste. Der Redner leistete Widerstand und musste von den Einsatzkräften vom Versammlungsgelände geführt werden. Er erhielt einen Platzverweis. Nach diesem Vorfall musste die Polizei mehrfach Lautsprecherdurchsagen durchführen, um die restlichen Versammlungsteilnehmer zum Verlassen des Marktes aufzufordern, was diese schließlich taten. Im Rahmen dieser Versammlung registrierte die Polizei folgende Straftaten/Ordnungswidrigkeiten: - 2 x Verstoß Versammlungsgesetz, - 1 x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - 1 x Anzeige wegen Beleidigung Zudem stellten die Beamten bei zwei weiteren Personen die Identitäten fest. Dem Aufruf der angemeldeten Gegenversammlung des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra folgten ca. 50 Personen. Sie versammelten sich 18:30 Uhr im Bereich der Straße "Zeile" in Schleusingen. Diese Versammlung endete gegen 19:30 Uhr und blieb ohne Vorkommnisse. Im Rahmen des polizeilichen Sicherungseinsatzes waren ausschließlich Thüringer Beamten eingesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell