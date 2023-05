LPI-SHL: Polizistin gibt entscheidenden Hinweis

Suhl (ots) - Dienstagvormittag informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei über eine aufgebrochene Garage am Schwarzwasserweg in Suhl. Die Polizei ermittelt gegenwärtig den Geschädigten. Ob etwas aus der Garage entwendet wurde, muss ebenfalls noch geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

