POL-MFR: (636) Hauswände in Schwabach beschmiert - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (18.05.2022) brannte in einem Hinterhof im Nürnberger Stadtteil Steinbühl eine Mülltonne. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 20:10 Uhr geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Mülleimer im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Bogenstraße in Brand. Durch das Feuer entstand zudem ein Schaden am Hinterausgang sowie im Hausflur des Gebäudes. Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, die Flammen rasch zu ...

mehr