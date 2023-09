Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau verletzt mehrere Polizisten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (26.09.2023) eine 35 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die mutmaßlich mehrere Gäste in einem Imbiss an der Bahnhofstraße verbal belästigt und anschließend vier Polizeibeamte leicht verletzt hat. Die Frau war gegen 12.30 Uhr zunächst durch ihr aggressives Verhalten in dem Imbiss aufgefallen, nachdem sie trotz Aufforderung des Inhabers das Lokal nicht verlassen wollte. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten die Frau wenig später in einem Café an der Seelbergstraße und überprüften ihre Personalien, als sie versuchte zu flüchten. Daraufhin hielten die Beamten die Frau fest, wogegen sie sich heftig wehrte. Die 35-Jährige schlug zwei 24 und 26 Jahre alten Polizeibeamtinnen mit der Faust ins Gesicht. Einen 22 Jahre alten Polizeibeamten traf sie mit einem Fußtritt ebenfalls im Gesicht. Darüber hinaus erlitt eine 25-jährige Beamtin leichte Verletzungen. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

