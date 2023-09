Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tasche in S-Bahn geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (27.09.2023) einer 16-Jährigen in der S-Bahn der Linie S2 eine Stofftasche geraubt. Die 16-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr mit der S2 in Richtung Filderstadt als sie der Unbekannte zunächst versuchte in ein Gespräch zu verwickeln. Als sie sich in der S-Bahn entfernte, folgte ihr der Mann, stieß sie an der Haltestelle Nürnberger Straße gegen den Oberkörper und entriss ihr die Stofftasche mit Kleidungsstücken. Anschließend flüchtete er in Richtung Beuthener Straße. Der Mann wird als 23 bis 25 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare, trug einen Bart und war mit einer schwarzen Steppjacke und Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

