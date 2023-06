Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Eingebrochen und Sachbeschädigungen begangen

Warendorf (ots)

Zwischen Freitagvormittag (10.6.2023) und Sonntagabend (11.6.2023, 21.50 Uhr) brachen Unbekannte in zwei Hallen an der Windmühlenstraße in Beckum ein. Der oder die Täter fuhren offensichtlich mit einem dort abgestellten Pkw durch eines der hölzernen Hallentore und stellten es in der Halle ab. Des Weiteren stahlen die Tatverdächtigen Geld, Fahrzeugpapiere und ein Autoradio. Weiterhin wurde ein weiteres Auto mit Silikon eingeschmiert. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch und den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell