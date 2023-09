Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 48-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmittag (28.09.2023) in der Haldenrainstraße eine 48-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 12.00 Uhr mit ihrem VW in der Fürfelder Straße unterwegs. Als sie nach links in die Haldenrainstraße abgebogen war fuhr eine 39-Jährige, die mutmaßlich zu schnell unterwegs war, mit ihrem Maserati auf den VW auf. Die Maseratifahrerin wich dann nach links aus und fuhr gegen den Unterstand einer Bushaltestelle, bevor ihr Auto an einer Straßenlaterne zum Stehen kam. Die 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Zur genaueren Ermittlung der Unfallursache beschlagnahmten die Beamten den Maserati.

