POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Seniorin versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (20.12.2023)

Radolfzell (ots)

Eine Seniorin hat am Mittwochmittag versucht sich einer Polizeikontrolle auf der Landesstraße 220 zwischen Radolfzell und Böhringen zu entziehen. Gegen 14 Uhr war eine 89-jährige VW Polo-Fahrerin auf der Bodenseestraße von Radolfzell in Richtung Böhringen unterwegs. Dabei fiel einem hinter ihr befindlichen Autofahrer auf, dass die Frau mehrfach mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei andere Autofahrer gefährdete. In der Folge versuchte sich die 89-Jährige der Kontrolle durch die mittlerweile verständigte Polizei zu entziehen, indem sie jegliche Anhalteaufforderungen ignorierte und ihre Fahrt unvermittelt fortsetzte. Schlussendlich konnte der Polo schließlich gestoppt und die Weiterfahrt unterbunden werden. Warum die Autofahrerin, die keinen Führerschein besitzt, mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei bittet andere Verkehrsteilnehmer, die durch die auffällige Fahrweise der 89-Jährigen gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

