POL-PPWP: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) - An der Ecke Hilgardring/Friedenstraße hat es am Donnerstagvormittag gekracht. Gegen 9.50 Uhr kollidierten hier zwei Pkw. Die Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Unfallursache war vermutlich, dass eine Fahrerin das Rotlicht an der Ampel missachtete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielt die 45-jährige Frau mit ihrem Renault Twingo in der Friedenstraße an der "Rot" zeigenden Ampel. ...

