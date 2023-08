Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was wollte der Unbekannte?

Kaiserslautern (ots)

Über ein merkwürdiges Erlebnis hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend die Polizei informiert. Wie der 82-Jährige berichtete, war er am Nachmittag gegen 14 Uhr mit seinem Auto nach Hause gekommen. Als er vor seinem Anwesen in der Nähe des Stadtparks anhielt und ausstieg, um das Zufahrtstor zu öffnen, sei er von einem Fremden angesprochen worden. Der Unbekannte bot an, ihm beim Einparken des Fahrzeugs behilflich zu sein. Obwohl der Senior angab, dass er dabei keine Hilfe benötige, setzte sich der Fremde unaufgefordert in den Pkw. Er konnte ihn aber nicht starten, da der 82-Jährige den Schlüssel abgezogen und in seine Hosentasche gesteckt hatte.

Unter verschiedenen Vorwänden versuchte der Mann anschließend, in die Wohnung des Seniors gelassen zu werden. Der 82-Jährige ging jedoch nicht auf die ganzen Behauptungen ein. Stattdessen verwies er den Fremden seines Grundstücks. Der Unbekannte lief daraufhin in Richtung Karcherstraße davon.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 45 bis 55 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, kräftige Statur und rundliches Gesicht. Er trug auf dem Kopf eine graue Basecap und sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Die Polizei hat wegen des Verdachts eines versuchten Trickdiebstahls die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Zeugen, denen der Mann am Montagnachmittag im Innenstadtbereich aufgefallen ist, oder die ein ähnliches Erlebnis hatten, werden gebeten, mit der Kripo Kontakt aufzunehmen, Telefon 0631 369-2620. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell