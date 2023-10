POL-PPWP: Raser werden "geblitzt"

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in der Hauptstraße ereignet haben dürfte. Zwischen 6.15 Uhr und 15 Uhr wurde hier ein Pkw beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 95 am Fahrbahnrand geparkt war. Wie der Halter des Opel Corsa bei der Polizei angab, fand er seinen Pkw am Nachmittag mit einem Streifschaden am vorderen linken Kotflügel ...

