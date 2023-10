Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall im Kreuzungsbereich

Kaiserslautern (ots)

An der Ecke Hilgardring/Friedenstraße hat es am Donnerstagvormittag gekracht. Gegen 9.50 Uhr kollidierten hier zwei Pkw. Die Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Unfallursache war vermutlich, dass eine Fahrerin das Rotlicht an der Ampel missachtete.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielt die 45-jährige Frau mit ihrem Renault Twingo in der Friedenstraße an der "Rot" zeigenden Ampel. Gleichzeitig wartete der 68-jährige Fahrer eines Ford Focus im Hilgardring, weil auch auf seiner Seite die Ampel auf "Rot" stand. Als sie auf "Grün" umsprang, fuhr der Mann in den Kreuzungsbereich ein. In diesem Moment fuhr allerdings auch die Renault-Fahrerin los und bog nach links in den Hilgardring ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden der beiden Fahrzeuge.

Die 45-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen; sie wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Ford Focus wurde ebenfalls beschädigt, blieb aber fahrbereit. Der 68-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer gaben zwar an, Schmerzen zu haben, eine ärztliche Untersuchung lehnten sie jedoch ab. |cri

