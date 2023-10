POL-PPWP: Schaden verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) - Ein Skateboard-Fahrer ist am Donnerstagabend im Bereich "Alte Brücke" gestürzt und von einem Auto überrollt worden. Der Mann wurde dadurch schwer verletzt. Nach Angaben des 43-jährigen Autofahrers war er gegen 19.30 Uhr in der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelkreuzung ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein und bog anschließend in die Straße "Alte Brücke" ...

