POL-PPWP: Skateboard-Fahrer stürzt und wird überrollt

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Diebstahls ermittelte die Polizei am Donnerstag in einer Bankfiliale in der Rummelstraße. Nachdem ein 24-jähriger Mann gegen 11:30 Uhr am Automaten Geld abhob, vergaß er die Scheine im Ausgabeschacht. Schon kurz darauf bemerkte er seine Unachtsamkeit und ging zurück. Da war es aber schon zu spät. Jemand hatte die Banknoten bereits an sich genommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet ...

