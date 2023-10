POL-PPWP: Einbrecher gehen leer aus

Kaiserslautern (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstagmorgen der Besitzer eines Friseursalons in der Ländelstraße. Als der Mann um 8.30 Uhr in seinen Laden kam, bemerkte er, dass sich über Nacht wohl Diebe an seinem Geschäft zu schaffen machten. Nachdem sich die Unbekannten über ein Fenster Zugang verschafft hatten, entnahmen sie einen vierstelligen Betrag aus der Tageskasse. Zudem ließen die Täter noch einige Tuben Färbemittel mitgehen. Die Polizei ...

