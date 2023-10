Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Friseursalon

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstagmorgen der Besitzer eines Friseursalons in der Ländelstraße. Als der Mann um 8.30 Uhr in seinen Laden kam, bemerkte er, dass sich über Nacht wohl Diebe an seinem Geschäft zu schaffen machten. Nachdem sich die Unbekannten über ein Fenster Zugang verschafft hatten, entnahmen sie einen vierstelligen Betrag aus der Tageskasse. Zudem ließen die Täter noch einige Tuben Färbemittel mitgehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell