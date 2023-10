Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit beachtlichem Sachschaden

Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Schwere Folgen hatte ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag auf der B270. Nicht nur war die Fahrbahn anschließend für zweieinhalb Stunden gesperrt, sondern im Gesamten wird der Sachschaden auf fast 200.000 Euro geschätzt. Ein 21-jähriger Autofahrer war gegen 17:20 Uhr mit seinem Nissan Navara von Kaiserslautern kommend, in Richtung Otterbach unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt stauten sich jedoch einige Fahrzeuge zurück, was der 21-Jährige erst spät erkannte und deshalb zu einer Vollbremsung ansetzte. Sein Wagen rutschte dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Audi RS 6 zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Nissan und die Hinterachse brach. Sowohl der Pick-Up als auch der Audi Kombi erlitten durch den Zusammenstoß einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Nachfolgende Pkw wurden durch umherfliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Die 21- und 31-jährigen Fahrer der Unfallautos wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht und ins Krankenhaus gebracht. Zusammen mit der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. |kfa

