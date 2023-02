Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 03. Januar 2023, 02.00 Uhr, Potsdamer Straße, Hassels

Am frühen Freitagmorgen löschte die Feuerwehr Düsseldorf einen Kellerbrand in Hassels. Der Rauch breitete sich auch in ein angrenzendes Gebäude aus, sodass aus beiden Gebäuden Bewohner durch die Feuerwehr gerettet werden mussten. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Anschließend wurden die Gebäude gelüftet. Für die Dauer des Einsatzes wurden 57 Bewohner in einem benachbarten Gebäude durch den Rettungsdienst betreut.

Die Düsseldorfer Feuerwehr wurde am frühen Freitagmorgen zu einem Kellerbrand nach Hassels alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit an der Potsdamer Straße eintrafen, drang Rauch aus dem Keller des Gebäudes. Es war ebenfalls eine leichte Verrauchung in Teilen des Gebäudes sowie im Nachbargebäude feststellbar. Der Einsatzleiter entsandte umgehend mehrere Löschtrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Treppenräume sowie den Keller der beiden Mehrfamilienhäuser. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert werden und mit einem Löschrohr abgelöscht werden. Durch interne Verbindungen zwischen den Häusern war Rauch auch in die Nachbargebäude eingedrungen. Durch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen konnten die Gebäude schnell vom Rauch befreit werden. Während der Löschmaßnahmen wurden 57 Bewohner im angrenzenden Kinder- und Jugendzentrum Jumpers Düsseldorf untergebracht und vom Rettungsdienst der Landeshauptstadt betreut. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss des Einsatzes konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz für die rund 50 Einsatzkräfte beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

