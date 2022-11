Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am 23.11.2022 kontrollierten Beamte zwischen 19:45 Uhr - 20:45 Uhr in der Wormser Landstraße mehrere Fahrzeuge und Fahrräder. Hierbei wurden fünf Fahrräder ohne Licht festgestellt. Zwischen 23:30 und 0:00 Uhr wurden weitere 20 Fahrzeuge in der gleichen Straße kontrolliert. Hier stellten die Beamten neun Mängelberichte (Beleuchtungsmängel, 2x fehlende Warnweste, 2x fehlender(s) Verbandskasten/Warndreieck, 2x Führerschein nicht mitgeführt, 3x Fahrzeugschein nicht mitgeführt) aus. Außerdem verwarnten sie sieben Fahrzeugführer. Des weiteren richten die Polizei im Zeitraum von 21:15 bis 23:00 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitsmessstelle in der Theodor-Heuss-Straße ein. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen wurden ca. 70 passierenden Fahrzeugen kontrolliert. Dabei fuhren lediglich 4 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Höchstwert lag bei 73 km/h. Die Beamten stellten bei dieser Verkehrskontrolle eines 29-jährigen Fahrzeugführers drogentypische Auffallerscheinungen wie z.B. Lidflattern und eine verzögerte Pupillenreaktion fest. Der 29- Jährige verweigerte einen freiwilligen Drogenschnelltest. Er wurde zur Dienststelle zwecks Blutprobe verbracht. Nach entnommener Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

