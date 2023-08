Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde durch den 32-jährigen Eigentümer eines Pkw Seat Ibiza die eingeschlagene Scheibe der Beifahrerseite festgestellt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz im Fichteplatz Höhe Hausnummer 8 neben dem dortigen Kinderspielplatz. Aus dem Fahrzeug wurde weder etwas entwendet, noch konnte ein Fremdkörper im Fahrzeug aufgefunden werden. Da im Inneren des Fahrzeuges noch alles trocken war und es in den Vormittagsstunden, sowie nachts stark regnete, ist davon auszugehen, dass die Scheibe ab der späten Vormittagszeit zu Bruch ging. Hinweise auf den Verursacher konnten vor Ort nicht erhoben werden, weshalb Zeugen zum Sachverhalt gesucht werden. Diese können sich unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens 0216073/2023 an die Jenaer Polizei wenden.

