Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ende einer Trunkenheitsfahrt

Apolda (ots)

Am Sonntagmorgen, 20.08.2023, 02:00 Uhr geriet ein 30jähriger Fahrer eines Transporters auf der B87 im Bereich Mattstedt von der Straße ab und landete in einen Wasserlauf. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer im Gesicht und am Knie. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 1,93 Promille. In der weiteren Folge verbrachten die Beamten den Fahrzeugführer zur Blutentnahme. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde eingeleitet.

