Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Jena (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr stellte ein Audi-Fahrer seinen Pkw auf dem Kundenparkplatz in der ersten Reihe, unmittelbar an der östlichen Gebäudelängsseite des Einkaufsmarktes in der Erlanger Allee ab. Nur 15 Minuten später stellte der 33-jährige Fahrzeugführer einen größeren Schaden im Bereich der Fahrertür fest. Hier muss beim Ein- oder Ausparken der unbekannte Fahrzeugführer den parkenden Pkw beschädigt haben und entfernte sich anschließend pflichtwidrig. Es werden Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der öffentlichen Einwahl 03641-810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens 0215678/2023 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell