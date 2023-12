Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Lkr. Tuttlingen) Lagercontainer eines Autohauses aufgebrochen

Balgheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter einen als Schrott-Lager genutzten Container auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Steigäcker aufgebrochen. Zuvor beschädigte der Unbekannte eine Lampe mit Bewegungsmelder, welche an einem angrenzenden Carport angebracht war. Trotz der Bemühungen ging der Container-Aufbrecher leer aus, da in dem Lager-Container keine verwertbaren Teile aufbewahrt wurden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

