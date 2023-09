Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee: Am Dienstag, 05.09.2023, kam es gegen 14:00 Uhr auf der B500 in Schluchsee zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Motorrad, besetzt mit zwei Personen. Der 88-jährige Fahrer des Wohnmobils wendete nach derzeitigem Erkenntnisstand sein Wohnmobil verbotswidrig auf der Bundesstraße, wodurch der dahinter fahrende Motorradfahrer ausweichen musste und dadurch zu Fall kam. Beide Biker wurden in Folge des Unfalls schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers war die B500 für mehrere Stunden an der Unfallstelle voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der 07651-93360 zu melden.

