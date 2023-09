Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mehrere Fahrräder und Fahrrad-Akkus aus Fahrradkellern entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 04.09.2023, 17.00 Uhr bis Dienstag 05.09.2023, 14.00 Uhr, wurden aus Fahrradkellern eines Gebäudekomplexes in der Straße "Am Eisweiher" drei hochwertige Mountainbikes, drei Pedelecs sowie vier Fahrrad-Akkus entwendet. Es wird vermutet, dass mehrere unbekannte Täter über die Tiefgaragen in die jeweiligen Fahrradkeller gelangten. Sämtliche entwendete Fahrräder waren verschlossen. Auch die entwendeten Akkus waren abgeschlossen. Nach Sachlage wurden die Akkus vom Fahrradrahmen durch ein Hebelwerkzeug getrennt. Zwei der sechs entwendeten Fahrrädern stand zudem in einem verschlossenen Kellerabteil. Der gesamte Diebstahlschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Zum Abtransport der entwendeten Fahrräder dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

