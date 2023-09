Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verkehrspolizei kontrolliert in Steinen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 05.09.2023, richtete die Verkehrspolizei auf der Bundesstraße 317, in Höhe von Höllstein, eine Kontrollstelle ein mit dem Hauptaugenmerk auf die passive Sicherheit. In 1 ½ Stunden wurden sechs Fahrzeugführer beanstandet, da diese verbotenerweise ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Ein Fahrzeugführer war nicht angeschnallt. Ein Fahrzeugführer wurde angezeigt, da die Hauptuntersuchung an seinem Fahrzeug seit über einem Jahr abgelaufen war. Am Dienstnachmittag wurde auf der Landstraße 135, zwischen Steinen und Weitenau, in Höhe der Einmündung nach Schlächtenhaus, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb von 3 Stunden gelangten zehn Fahrzeugführer zur Anzeige, da sie zu schnell auf der Landstraße unterwegs waren. Die beiden "Spitzenreiter" waren ein 38-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 53-jähriger Fahrer eines Motorrollers. Der Pkw-Fahrer war abzüglich der Toleranz mit 43 Stundenkilometern, bei erlaubten 70 Stundenkilometern, zu schnell unterwegs. Der Fahrer des Motorrollers war 37 Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Zudem wurden drei Fahrzeugführer verwarnt, da diese nicht angeschnallt waren. An zwei Motorrädern wurden Geräuschmessung durchgeführt und beanstandet. Zudem wurden für drei Fahrzeuge Mängelberichtsverfahren eingeleitet.

