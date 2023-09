Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch präparierte Nagelbretter

Am Mittwoch, 06.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr bis 04.25 Uhr, legte ein Unbekannter zwei präparierte schwarz lackierte Nagelbretter quer über die Fahrspur der Alte Poststraße in Fahrtrichtung Kreisstraße 6327. Gegen 04.25 Uhr fuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw über eines dieser Bretter. Dadurch wurde der linke Vorderreifen zerstört. Eine Fahndung nach dem Unbekannten sowie eine Suche nach weiteren aufgestellten Nagelbrettern verlief negativ.

