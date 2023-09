Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: 16-Jährige mit Leichtkraftrad auf Kreisstraße verunglückt

Freiburg (ots)

Eine 16-Jährige kam am Dienstag, 05.09.2023, kurz vor 19.30 Uhr, in einer Kurve auf der Kreisstraße 6350, unweit des Steinbruches, mit ihrem Leichtkraftrad zu Fall. Sie rutsche mit ihrem Leichtkraftrad über die Fahrbahn. Das Leichtkraftrad kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Die 16-Jährige rutschte einen kleinen Abhang hinunter und kam in dem Fluss Kander zum Liegen. Selbstständig konnte die 16-Jährige den Abhang wieder hinaufklettern und wurde dort von einer hinzugefahrenen Verkehrsteilnehmerin erstversorgt. Mit dem Verdacht einer Schlüsselbeinfraktur wurde die 16-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

