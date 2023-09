Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Mitteilungen - Scheingeld aus Geldbörse gezogen // Geldbörse aus Hosentasche gezogen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023, gegen 13.15 Uhr, wurde einem 82-jährigen Senior Scheingeld aus seiner Geldbörse gezogen. Er wurde in Haltingen auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelmarktes in der Freiburger Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und sei nach einer 1-Euro-Münze gefragt worden. Der Senior schaute in seiner Geldbörse nach, der unbekannte Mann griff wohl unbemerkt in das Scheingeldfach der Geldbörse und entwendete daraus 220 Euro Bargeld. Kurze Zeit später fiel dem Senior der Diebstahl auf. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, hatte einen Bart und soll gut Deutsch gesprochen haben. Er trug eine Jeanshose sowie einen Hut. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Hierzu ein Hinweis der Polizei:

Vermeiden sie jemanden Geld zu wechseln. Dies ist keinesfalls unhöflich. Verweisen sie stattdessen auf naheliegende Geschäfte oder Gastronomiebetriebe.

Ebenfalls am Dienstag, 05.09.2023, gegen 19.00 Uhr, wurde einem 86-jährigen Senior seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen. Er befand sich auf dem Europaplatz vor dem Eingang einer Galerie, als er von zwei unbekannten Männern in ein Gespräch verwickelt wurde. Einer der Unbekannten nutzte wohl diese Situation aus und zog dem Senior unbemerkt seine Geldbörse aus der Hosentasche. Etwa eine Stunde später wurde die entwendete Geldbörse von einer Finderin beim Polizeirevier abgegeben. Diese sei bei der sich in der Nähe befindliche Tramhaltestelle aufgefunden worden. Aus der Geldbörse fehlten 70 Euro Bargeld.

