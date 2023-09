Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus - Zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 05.09.2023, kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinhausenstraße in Herbolzheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine brennende Zigarette auf einem Balkon die Brandursache gewesen sein. Mehrere Möbelstücke gerieten auf einem Balkon in Vollbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand recht schnell löschen.

Ein 43-jährige Bewohner und dessen 13-jährige Tochter wurden bei Löschversuchen durch Rauchgase verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe oder der genauen Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

