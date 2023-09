POL-FR: Breisach am Rhein: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.09.2023 ereignete sich gegen 13.45 Uhr an der Einmündung Merianstraße und Dossenbacher Straße in Wehr ein Unfall zwischen zwei Autos. Eine 45-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug aus der Dossenbacher Straße nach links in die Merianstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 43-jährigen Autofahrerin und stieß mit dieser zusammen. Durch die ...

